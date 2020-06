Am helllichten Tag in Häuser geschlichen: Einbrecher im Außerfern unterwegs

Holzgau, Lermoos – Seit Anfang der Woche beschäftigen zwei Einschleichdiebstähle die Polizei im Außerfern. Die Täter hatten es offenbar auf Geld und Schmuck abgesehen.

Am Montagvormittag zwischen 9.20 Uhr und 10.30 Uhr waren Unbekannte in das Haus einer 77-Jährigen in Holzgau eingeschlichen. Aus einem Tresor nahmen sie das Bargeld – laut Polizei einen dreistelligen Betrag. Tags darauf rief die Hausbesitzerin gegen 9.20 Uhr die Polizei. Sie habe zwei Verdächtige bei ihrem Haus gesehen.

Auffällig an diesem Ring ist die Gravur „Edith 24.10.1959". © Polizei

Mehrere Streifen rückten sofort aus. Schließlich stellten Beamte einen 33-Jährigen und ein 14 Jahre altes Mädchen und nahmen die beiden vorübergehend fest. Das Duo wird auf freiem Fuß angezeigt.

Enkelin von Geschädigter meldete sich bei Polizei

Die Rumänen hatten mehrere Schmuckstücke bei sich. Am Mittwochabend meldete sich die Angehörige einer Geschädigten und gab an, dass der Großteil des auf den Bildern abgebildeten Goldschmucks ihrer Großmutter gehöre. Die Rumänen dürften bei einem Einschleichdiebstahl in Häselgehr den Schmuck gezielt bei dem sehr betagten und pflegebedürftigen Paar gestohlen haben.

Ein Ring und ein Ohrstecker in Blattform, beides Gelbgold, konnten bisher noch nicht zugeordnet werden. Hinweise zu den Besitzern der Schmuckstücke nimmt die Polizeiinspektion Elbigenalp unter Tel. 059133/7152 entgegen.

Die Polizei Elbigenalp bittet um Hinweise, wem ein goldener Ring und ein Ohrstecker gehören. © Polizei

Dieb schlich sich in Lermooser Wohnung

Am Dienstagabend kam es gegen 17.15 Uhr in Lermoos zu einem weiteren Einbruch. Eine 74-Jährige und ihr Ehemann waren in ihrer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses, als sie plötzlich Geräusche hörten. Erst dachten sie, ihre Tochter käme zu Besuch. Schließlich schaute die Frau doch nach. Im Schlafzimmer entdeckte sie, dass ihr Schmuckkästchen offenstand.

Gleichzeitig sah sie, wie ein Mann auf der Gemeindestraße entlangging. Der Unbekannte war offenbar aus dem Mehrparteienhaus gekommen. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.