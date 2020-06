Tankstellen-Einbrecher in Innsbruck auf frischer Tat ertappt

Innsbruck – Zwei Tankstellen-Einbrecher, ein 33-Jähriger und eine 31-Jährige, sind in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck auf frischer Tat von der Polizei ertappt worden. Die beiden waren eingebrochen, indem sie ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes einschlugen. Nachdem bei der Exekutive ein Alarm eingegangen war, fuhren Streifen zur Tankstelle und nahmen die Einbrecher fest.