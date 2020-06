Lufthansa-Rettung wird Zitterpartie: Kommende Woche entscheidende HV

Frankfurt – Die staatliche Rettung der AUA-Mutter Lufthansa vor einer Pleite durch die Coronakrise könnte doch noch scheitern. Gut eine Woche vor der entscheidenden Hauptversammlung am 25. Juni lehnte der Lufthansa-Großaktionär Heinz Hermann Thiele in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) den Einstieg des Staats bei der Fluglinie ab.

Das Paket sei eine "gut abgewogene Lösung" mit der EU-Kommission, der deutschen Regierung und dem Unternehmen, erklärte Scholz in Berlin. Er setze darauf, dass die Aktionäre die Lösung unterstützten. Der Lufthansa-Vorstand appellierte an die Aktionäre "eindringlich", sich bis 20. Juni zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung zu registrieren und ihr Stimmrecht auszuüben. Bei einer Präsenz von unter 50 Prozent der Stimmrechte braucht der Finanzplan nur eine Zweidrittelmehrheit. Thiele, der seinen Lufthansa-Anteil um gut rund fünf Prozentpunkte auf 15,52 Prozent aufgestockt hat, könnte damit bei knapp 47 Prozent Anwesenheit den Beschluss ganz alleine zu Fall bringen. Über eine Sprecherin des Zulieferers Knorr Bremse, der Thiele gehört, erklärte der 79-Jährige, nichts zur Befürchtung der Lufthansa sagen zu wollen.