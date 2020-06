„Label-Piraterie": Bei Ursprungsverein und Tiroler Volksschauspielen fliegen Fetzen

Telfs – In Telfs brodelt es. Der Verein Tiroler Volksschauspiele stellt sich offen gegen die 2019 gegründete GmbH der Tiroler Volksschauspiele. „Hier wird schlicht Label-Piraterie betrieben", betonte der Obmann des Vereins, Markus Völlenklee, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Sämtliche Versuche zur Einigung mit der Gemeinde, in deren 100-prozentigem Eigentum die gemeinnützige GmbH steht, seien gescheitert, meinte dieser. Nunmehr sei man ein „heimatloser Verein", strich der Obmann hervor. „Es ist nämlich nicht so, wie oft kolportiert, dass der Verein in die neue GmbH übergegangen ist", so Völlenklee. „Wir sind die Tiroler Volksschauspiele, nicht die GmbH", schob er nach. Man selbst als Verein garantiere dabei einen „Ort der künstlerischen Freiheit", während die GmbH lediglich eine „Tochterfirma der Gemeinde Telfs" sei.

„Heimat- und mittelloser Verein geworden"

Konkrete Pläne gibt es trotz neuer Vereins-Heimatlosigkeit und Groll gegen die GmbH für den Verein noch keine. Man habe zuvor überlegt „im kleinen Rahmen Eigeninitiativen zu setzen" und dafür „mit der GmbH zusammenzuarbeiten", erläuterte Vereinsmitglied Alfred Konzett. Jetzt sei man nicht nur heimatlos, sondern auch „mittellos", ergänzte Susi Weber, ebenfalls Mitglied des Vereins.

Das „Herzblut" sei aber noch da, so Völlenklee in diesem Zusammenhang. Er habe zumindest „Lust über ein eigenes Theaterfestival nachzudenken". Umbenennen will sich der Verein aber in keinem Fall. „Sollte es einen Angriff auf den Namen geben, dann sind auch rechtliche Schritte für uns möglich", gab sich Konzett kämpferisch.

Mitterer legt alle Funktionen in der GmbH nieder

Auch Felix Mitterer schloss sich dieser kämpferischen Haltung an: „Ich lege alle meine Funktionen in der GmbH nieder". Bereits bei der Pressekonferenz im letzten Jahr, in deren Rahmen die neue GmbH vorgestellt worden war, habe er sich „als Verräter gefühlt". Jetzt sei für ihn alles wie ein „großer Befreiungsschlag", so Mitterer.

Über die Gründe, warum es zu dieser Auseinandersetzung überhaupt erst kam, konnten die Vereinsakteure lediglich mutmaßen. „Es geht bei der Aneignung der Marke womöglich um ein Renommee für Telfs, das offenbar einen kulturellen Minderwertigkeitskomplex hat", meinte etwa Klaus Rohrmoser, der 2019 bei „Verkaufte Heimat" Regie geführt hatte. Der Umgang der Gemeinde und der GmbH mit dem Verein sei jedenfalls insgesamt „unfassbar respektlos", so Völlenklee.