Zeitgleich mit US Open: Turnier in Kitzbühel für 7. bis 13. September fixiert

Kitzbühel/New York - Im am Mittwoch von der ATP veröffentlichten neuen Tour-Kalender scheinen das Generali Open in Kitzbühel nun von 7. bis 13. September auf. Damit findet das Sandplatz-Event, das im Vorjahr Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem gewonnen hatte, in der zweiten Woche des Grand-Slam-Turniers in New York statt.

„Wir freuen uns riesig, dass wir Teil des neuen Kalenders sind und sich unsere Bemühungen um das Turnier bezahlt gemacht haben“, so die Veranstalter des Generali Open Kitzbühel, Herbert Günther und Markus Bodner.

„Da wir in der zweiten Woche eines Grand Slams spielen, werden uns extra späte Deadlines eingeräumt. Zudem beginnen wir erst am Montag mit der Qualifikation. Das Hauptfeld startet am Dienstag, gespielt wird bis Sonntag“, erklärt Turnierdirektor Alexander Antonitsch. Trotz der parallel stattfindenden US-Open rechnen die Veranstalter mit einem starken Spielerfeld: „Weil danach die Sandplatz-Tour beginnt und im Moment jeder spielen möchte und froh ist, dass 2020 noch Turniere stattfinden können. Wir sind vor Madrid dran, was natürlich auch aufgrund der Höhenlage super ist“, so Antonitsch.

Auftakt in Washington

Die Herren-Tennis-Tour (ATP) nimmt ihren Spielbetrieb nach der Coronavirus-Pandemie am 14. August mit dem Turnier in Washington wieder auf. Danach folgen das Masters-1000-Turnier von Cincinnati und die US Open, die beide in New York gespielt werden.

Vor den erst am 27. September beginnenden French Open in Paris findet mit den Turnieren in Kitzbühel (ab 8. September), Madrid (13. September) und Rom (20. September) auch eine kurze Sandplatz-Saison in Europa statt. (APA/TT.com)