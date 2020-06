Volumen deutscher Rüstungsexporte stieg im Vorjahr massiv an

32 Prozent der Genehmigungen entfielen auf Kriegswaffen, der Rest auf sonstige militärische Ausrüstung. 55,9 Prozent ging an Partner in EU, NATO oder an gleichgestellte Staaten wie etwa Japan oder Australien.

Die Exporte in sogenannte Drittstaaten machten damit 44,1 Prozent aus. Diese Ausfuhren sind vor allem wegen Menschenrechtsverstößen in vielen dieser Staaten heikel, aber in Einzelfällen auch wegen Verwicklungen in regionale Konflikte.