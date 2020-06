Trotz Drogen-Ermittlungen: Thomas Schmid darf weiter ÖBAG-Chef bleiben

Wien – Der Aufsichtsrat der Staatsholding ÖBAG hat in einer außerordentlichen Sitzung am Montag entschieden, dass ÖBAG-Chef Thomas Schmid das Vertrauen nicht entzogen wird. Das berichtet die Presse in ihrer Donnerstag-Ausgabe. Anfang Juni hatte das Gremium die Rechts- und Compliance-Abteilung eingeschaltet – als Ermittlungen gegen Schmid wegen mutmaßlichen Drogenkonsums public wurden.