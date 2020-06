Dramatische Rettungsaktion am Traunsee: Mädchen trieben ab

Ebensee – Eine dramatische Rettungsaktion hat sich am Mittwoch am Traunsee abgespielt. Zwei Mädchen im Alter von fünf und sechs Jahren waren ohne Schwimmhilfen bei Ebensee in den 17 Grad kalten Traunsee gegangen. Dabei gerieten sie in eine Strömung und trieben ab. Die Mütter der beiden gerieten beim Rettungsversuch ebenfalls in Notlage. Erst durch Hilfe eines 45-Jährigen erreichten alle das Ufer.