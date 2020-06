Saisonende wegen Corona: Bei Wiederkauf von Freizeitticket und Co. gibt es Gutschrift

Innsbruck – Wegen der wochenlangen Corona-bedingten Sperren der Anlagen gibt es für Besitzer des Freizeittickets und der Regio Card Tirol nun eine kleine Entschädigung: Wie die Kartenverbünde am Mittwoch bekannt gaben, erhalten diese beim Kauf eines neuen Tickets für die Saison 2020/21 eine Gutschrift in Höhe von acht bzw. zehn Prozent.

In vielen Gesprächen mit den Partnerbetrieben sei nun eine Lösung gefunden worden, heißt es auf der Website von Freizeitticket Tirol. „Wir haben beschlossen, dass jeder Kunde, der aktuell ein Freizeitticket besitzt, bei erneutem Kauf für die Saison 2020/2021 eine Gutschrift in Höhe von 8 Prozent erhält", so die Betreiber. Damit werde der Ausfall von Mitte März bis Ende Mai entschädigt und die Unternehmen könnten überlebensfähig bleiben. Eine gesonderte Information dazu würden alle Freizeitticket-Besitzer noch erhalten. Das sind in Tirol 63.000 Personen.