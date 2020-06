Neuer Höchststand: Fast 80 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht

Genf/Wien – Die Zahl der Menschen, die sich weltweit auf der Flucht befinden oder vertrieben wurden, hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Ein Prozent der Menschheit – 79,5 Millionen Menschen – ist bzw. sind Opfer von Vertreibung, wie ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) zeigt. Das sind um fast zehn Millionen mehr als noch im Vorjahr.

Der "besorgniserregende" Anstieg ist laut UNHCR einerseits auf die Situation in vielen Konfliktgebieten – insbesondere der Demokratischen Republik Kongo, der Sahelzone, im Jemen und in Syrien – zurückzuführen. So dauert etwa der Krieg in Syrien mittlerweile bereits neun Jahre und hat 13,2 Millionen Menschen zu Flüchtlingen, Asylsuchenden und Binnenvertriebenen gemacht. Das allein ist ein Sechstel der weltweiten Gesamtzahl.

Viele Vertriebene in Venezuela

Andererseits ist die Zahl der vertriebenen Venezolaner in den vergangenen Jahren stark gestiegen und konnte im "Global Trends Report 2019" erstmals "besser abgebildet" werden, erklärte das UNHCR. Viele der 3,6 Millionen geflüchteten Venezolaner seien zwar weder als Flüchtlinge noch als Asylsuchende registriert, weshalb sie in der Statistik auch extra ausgewiesen werden, sie bräuchten aber ebenso Schutz, betonte die UNO-Flüchtlingsorganisation.

Flüchtlinge und Vertriebene weltweit 2010 und 2019. © APA

Gestiegen ist auch der Anteil der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen (Menschen, die im eigenen Land vertrieben wurden), die sich in sogenannten Entwicklungsländern aufhalten. 85 Prozent aller Flüchtlinge befinden sich in ihrer Herkunftsregion. Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung spielen sich Flucht und Vertreibung also hauptsächlich abseits der EU ab.

Die Binnenvertriebenen (IDPs/Internally Displaced Persons) machen auch einen Gutteil der Gesamtzahl von knapp 80 Millionen aus. 45,7 Millionen Menschen führt das UNHCR in seinem Bericht, der kurz vor dem Weltflüchtlingstag am Samstag (20. Juni) präsentiert wurde, als Vertriebene im eigenen Land bzw. Region an.

26 Millionen anerkannte Flüchtlinge

26 Millionen sind demnach anerkannte Flüchtlinge (20,4 Millionen unter UNHCR-Mandat plus 5,6 Millionen palästinensische Flüchtlinge), weltweit 4,2 Millionen Menschen warteten noch auf den Ausgang ihres Asylverfahrens. Rund 40 Prozent der Gesamtzahl der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen, nämlich zwischen 30 und 34 Millionen, sind Kinder unter 18 Jahren.

Während die Gesamtzahl der Flüchtlinge und Vertriebenen global steigt, ist in Österreich die Zahl der Asylanträge in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Insgesamt stellten 2019 12.886 Menschen einen Asylantrag, das entspricht in etwa der Antragszahl von 2008 (12.841 Asylanträge).

Ein Grund für den konstanten Zuwachs bei den weltweit Vertriebenen - in den vergangenen zehn Jahren hat sich ihre Zahl fast verdoppelt - ist auch, dass immer weniger Flüchtlinge nach Hause zurückkehren können. Waren es während der 1990er-Jahre jedes Jahr durchschnittlich 1,5 Millionen, die in ihre Heimat zurückgingen, sank diese Zahl seit 2010 auf rund 390.000 jährlich.

Flüchtlinge und Vertriebene weltweit * 79,5 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene weltweit - 26 Millionen anerkannte Flüchtlinge (davon 20,4 Millionen Flüchtlinge unter Mandat des UNHCR und 5,6 Millionen palästinensische Flüchtlinge unter Mandat des UNO-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge UNRWA) - 45,7 Millionen Binnenvertriebene - 4,2 Millionen Asylsuchende - 3,6 Millionen venezolanische Vertriebene * 85 Prozent aller Vertriebenen weltweit befinden sich in Entwicklungsländern * 73 Prozent aller Vertriebenen weltweit halten sich in ihren jeweiligen Nachbarländern auf * 40 Prozent aller Vertriebenen sind Kinder unter 18 Jahren * 68 Prozent aller Vertriebenen kommen aus nur fünf Staaten - 6,6 Millionen aus Syrien - 3,7 Millionen aus Venezuela - 2,7 Millionen aus Afghanistan - 2,2 Millionen aus dem Südsudan - 1,1 Millionen aus Myanmar (Burma) * Die 5 größten Aufnahmeländer sind: - Türkei mit 3,6 Millionen Flüchtlingen (großteils aus Syrien) - Kolumbien mit 1,8 Millionen Flüchtlingen/Vertriebenen (fast ausschließlich Vertriebene aus Venezuela) - Pakistan mit 1,4 Millionen Flüchtlinge und Asylwerbern - Uganda mit 1,4 Millionen Flüchtlingen und Asylwerbern - Deutschland mit 1,1 Millionen Flüchtlingen und Asylwerbern

"Neue und positivere Haltung gegenüber allen, die fliehen"

Filippo Grandi fordert eine positivere Haltung gegenüber Geflüchteten. © AFP/Coffrini

Der "Global Trends Report" zeige damit, dass die Perspektive von Flüchtlingen auf ein rasches Ende ihrer Notlage zunehmend schwinde, kommentierte das Flüchtlingshochkommissariat in einer Aussendung. "Wir beobachten eine veränderte Realität", sagte auch UNO-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi. Vertreibung sei "kein kurzfristiges und vorübergehendes Phänomen mehr".