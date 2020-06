Nach Wolfsrissen: Land Tirol fördert Herdenschutzmaßnahmen

Innsbruck – Nachdem Tirol im heurigen Jahr bereits 28 Schafsrisse in Zusammenhang mit einem Wolf verzeichnet hatte, investiert das Land nun in den Herdenschutz. Heuer und im kommenden Jahr werden jeweils 500.000 Euro für Fachberatungen und Schutzmaßnahmen wie Elektrozäune, Hirten oder Hunde zur Verfügung gestellt. Dies teilte das Land am Donnerstag in einer Aussendung mit.