Elf von 20 Grillkohlen bestanden Test mit "gut"

Die Fachleute schauten sich das Brennverhalten – inklusive Funkenflug und Rauchentwicklung – sowie die Dauer der Vorglühzeit und die Temperaturentwicklung in der Grillphase an. Das Testergebnis Grillen floss mit 40 Prozent in die Gesamtbewertung ein. Dabei kamen die Briketts achtmal auf "gut", die Holzkohlen erreichten bestenfalls ein "befriedigend".

Die Zusammensetzung machte 60 Prozent des Urteils aus. Bei der Bewertung gingen die Experten in Anlehnung an die Norm für Grillholzkohle und Grillholzkohlebriketts vor und ermittelten den Gehalt an fixem Kohlenstoff – dem festen Brennstoff in der Kohle – und an Asche. Je mehr Kohlenstoff und je weniger Asche enthalten ist, desto besser brennt die Kohle. Hier erhielten sechs Holzkohlen und fünf Briketts die Bestnote.