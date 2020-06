„Leben retten kann jeder!“

Die aktuelle Situation rund um Corona stellt vieles auf den Kopf. Trotzdem gilt es eine Reihe von unverzichtbaren Dingen in unserer Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Welche Bedeutung die Blutspende auch in dieser herausfordernden Zeit hat, wie die Plasma-Therapie funktioniert und was es darüber zu wissen gibt, erklärt Manfred Gaber im Interview. Schon seit dem Zivildienst ist er für das Rote Kreuz im Einsatz und kümmert sich mit viel Engagement um die Planung, Organisation sowie Durchführung der ca. 300 mobilen Spendeaktionen pro Jahr in ganz Tirol.

Herr Gaber, wie sieht es mit der Blutversorgung in Tirol aus?

Manfred Gaber: Die Spendenbereitschaft in Tirol liegt bei ca. 4 Prozent der Bevölkerung. Das heißt 4 von 100 TirolerInnen spenden regelmäßig Blut. Damit kann der Bedarf aller Tiroler Krankenhäuser überwiegend gedeckt werden. Kommt es bei einzelnen Blutgruppen zu Engpässen, hilft man sich mit Spenden aus anderen Bundesländern aus.

Vor welchen Herausforderungen stehen wir in der Blutaufbringung?

Gaber: Wir beobachten europaweit den Trend, dass Spenderzahlen Jahr für Jahr zurückgehen. Vor allem in urbanen Räumen fällt es schwer, Dauer-SpenderInnen zu gewinnen. Außerdem interessieren sich junge Menschen leider auch eher weniger fürs Blutspenden. Knapp zwei Drittel aller unserer SpenderInnen sind zwischen 36 und 65 Jahre alt.

Manfred Gaber ist der organisatorische Leiter des Blutspendedienstes Tirol. © Die Fotografen

Wie wichtig ist es, auch in Zeiten von Corona Blut zu spenden?

Gaber: Blut kann nach wie vor nicht künstlich hergestellt werden. Als Notfallmedikament Nr. 1 bei Unfällen, Operationen, schweren Erkrankungen oder Geburten, wird Blut unabhängig davon, welche Herausforderungen die Bevölkerung gerade beschäftigen, täglich benötigt und ist in vielen Fällen lebensrettend. Vieles was in der modernen Medizin erreicht wurde, wäre ohne Spenderblut nicht möglich.

Welche Vorkehrungen werden aktuell getroffen?

Gaber: Zusätzlich zu herkömmlichen Sicherheitsmaßnahmen, wie dem Tragen eines chirurgischen Mund-Nasen-Schutzes oder dem permanenten Desinfizieren, haben wir spezielle Screening-Stationen vor jedem Blutspendelokal installiert. Um den Gesundheitszustand der SpenderInnen zu ermitteln, messen wir die Temperatur, checken mögliche Krankheitssymptome und erörtern im Gespräch, ob es einen Kontakt mit Covid-19 erkrankten Person gegeben hat. Zudem regeln diese Barrieren die Anzahl an Personen, welche sich gleichzeitig im Raum befinden, um die notwendigen Sicherheitsabstände einhalten zu können.

Was ist und wie funktioniert die Rekonvaleszenten-Plasma-Therapie?

Gaber: Bei der Rekonvaleszenten-Spende können Covid-19-Erkrankte nach der Genesung auf besondere Art helfen: Diese Personen haben das Coronavirus besiegt, weil ihr Körper passende Immunzellen gebildet hat. Die Antikörper in ihrer Blutflüssigkeit – dem sogenannten Blutplasma – können PatientInnen mit Immunschwäche oder Vorerkrankungen vor einem schweren Verlauf bewahren. Die Therapie wurde bereits bei anderen Epidemien erfolgreich angewendet.

Wie geht die Blutplasma-Spende vonstatten?

Gaber: Potenzielle SpenderInnen werden gebeten, vorab einen Termin bei der Blutbank Innsbruck zu vereinbaren. Dort führt das Team einen Gesundheitscheck durch, evaluiert die Krankengeschichte des Genesenen und entnimmt im Anschluss das Blut. Durch ein spezielles Entnahmeverfahren wird das Plasma mit den wichtigen Antikörpern in einem Blutbeutel gesammelt, während die Blutzellen in den Körper zurückgeführt werden. Anschließend folgt die Aufbereitung des Plasmas für die EmpfängerInnen. Die Dauer dieses Vorganges beträgt in etwa eine Stunde.

Blutplasmaspenden können Leben retten: Antikörperhaltige Blutflüssigkeit hilft Covid-19-Patienten. © ÖRK/Mitter