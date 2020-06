Innsbruck im Vorjahr mit Haushalts-Plus, aber 119,9 Millionen Schulden

Innsbruck – Die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck weist in ihrem Rechnungsabschluss für das Jahr 2019 nach eigenen Angaben ein Haushalts-Plus auf. Einnahmen von 402,9 Millionen Euro stünden Ausgaben von 390,9 Millionen Euro gegenüber, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Die Höhe der realen Gesamtschulden belief sich indes auf 119,9 Millionen Euro.