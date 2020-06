Nach Kampfabstimmung und langem Tauziehen: Georg Knill ist neuer IV-Chef

Wien, Weiz – Der Bundesvorstand der Industriellenvereinigung (IV) hat am Donnerstag den steirischen Unternehmenseigentümer und -Manager Georg Knill (Knill Gruppe) zum neuen Präsidenten gewählt. Seine Stellvertreter für die Funktionsperiode 2020 bis 2024 sind Sabine Herlitschka (Infineon Austria) und Philipp von Lattorff (Boehringer-Ingelheim). Knill wartete nach seiner Wahl gleich mit einigen Forderungen auf.

Bis Knill gewählt war, war allerdings erstmals in der IV-Geschichte eine Kampfabstimmung unter drei Kandidaten notwendig geworden. Im Vorfeld gab es ein wochenlanges Tauziehen zwischen dem nun frisch gebackenen IV-Präsidenten und den weiteren Kandidaten Martin Ohneberg (Autozulieferer Henn bzw. IV-Vorarlberg) und Wolfgang Eder (Ex-voestalpine-Vorstandschef) um die Gunst der Wahlberechtigten.

Schließlich machte Knill das Rennen. Er ist Unternehmenseigentümer, was für viele Wahlberechtigte des gut 120-köpfigen IV-Vorstandes eine wichtige Rolle spielen dürfte und auch Manager. Dazu hat er viele Jahre Erfahrung in der steirischen IV, deren Präsident er seit 2016 auch war.

Der Steirer Knill löst den Wiener Unternehmer Georg Kapsch nach acht Jahren ab. Am morgigen Freitagvormittag will er seine Pläne vor Journalisten in Wien erläutern.