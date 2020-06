Europäische WM-Qualifikation findet in zehn Gruppen ab März 2021

Nyon - Die europäische Qualifikation zur Fußball-WM 2022 in Katar beginnt mit zehn Gruppen im März 2021. Gespielt wird in fünf Gruppen mit je fünf Nationen sowie fünf mit je sechs Teilnehmern bis November 2021. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag mit.