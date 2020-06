WHO testet Hydroxychloroquin nicht mehr an Covid-19-Patienten

Genf – Nach wochenlanger Kontroverse hat die Weltgesundheitsorganisation die klinischen Studien zum Einsatz des Malariamittels Hydroxychloroquin gegen schwere Coronavirus-Infektionen eingestellt. Bisherige Studien hätten kein Absenken der Sterblichkeitsrate gezeigt, erklärte die WHO. Eine vorbeugende Wirkung des Mittels schloss WHO-Chefwissenschaftlerin Soumya Swaminathan am Donnerstag aber nicht aus.

Erkenntnisse aus eigenen Studienreihen und anderen Veröffentlichungen hätten gezeigt, dass Hydroxychloroquin die Sterblichkeitsrate von Covid-19-Patienten nicht senke, sagte die WHO-Expertin Ana Maria Henao-Restrepo am Mittwoch bei einer virtuellen Pressekonferenz in Genf. Die WHO hatte Tests mit Hydroxychloroquin ebenso wie mit anderen Medikamenten in einer Studie mit dem Namen "Solidarity" (Solidarität) begonnen.