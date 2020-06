"Besser als nichts": SPÖ und FPÖ trotz Kritik für Gemeinden-Hilfspaket

Wien – Der Nationalrat hat am Donnerstag das angekündigte Gemeindepaket abgesegnet. Insgesamt wird eine Milliarde als Coronahilfe zur Verfügung gestellt. Dabei beteiligt sich der Bund bis zu 50 Prozent an Projekten der Kommunen, etwa an Gemeindestraßen, Ortsbildverschönerung, Bildungseinrichtungen oder auch der Sanierung oder Errichtung von Feuerwehrhäusern.