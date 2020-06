Ermittler korrigieren Angaben über Dauer von Floyds Leiden

Minneapolis – 8 Minuten und 46 Sekunden: Diese Zeitspanne ist nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis Symbol für die Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA geworden. So lange soll ein weißer Polizeibeamter am 25. Mai sein Knie in den Nacken von Floyd gedrückt haben, bis sich dieser nicht mehr bewegte.