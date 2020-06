Innsbruck – Nachdem die geplante Gletscherehe Pitztal-Ötztal vorerst auf Eis gelegt wurde, rückt jetzt der Stubaier Gletscher in den Mittelpunkt. Am Speicherteich Gamsgarten II mit einem Fassungsvolumen von ca. 390.000 Kubikmeter entzünden sich die Gemüter. Für die neue Beschneiungsanlage sollen nämlich 320.000 Kubikmeter Material verschoben bzw. in die Pisten eingebaut werden. In der Vorwoche stellte die Umweltabteilung des Landes fest, dass es dafür keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) benötigt.