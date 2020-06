Sechs Schwerverletzte nach Frontalkollision auf dem Gotthard-Pass

St. Gotthard – Auf der Gotthard-Passstraße in der Schweiz ist es am Donnerstagabend am Nordportal des Fieud-Tunnels zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Sechs schwerverletzte Personen mussten ins Spital eingeliefert werden, wie die Polizei mitteilte. Ein in Richtung Norden fahrendes Auto mit drei Personen an Bord stieß aus noch unbekannten Gründen frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. (APA/sda)