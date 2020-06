Behinderungen auf Ötztaler-Bundesstraße nach Mure in Habichen

Oetz – Stundenlange Regenfälle haben am Donnerstag kurz vor Mitternacht einen Murenabgang in Oetz-Habichen ausgelöst: Gegen 23.45 Uhr kam es oberhalb des Hauses Habichen 13 zu einer Verklausung beim dortigen Holderbach. Ein Auffangbecken östlich davon wurde in Folge stark befüllt. Das überlaufende Wasser mit dem Schlamm flutete zwei Anwesen und ging dann auf die Ötztaler Bundesstraße und den Gastgarten eines angrenzenden Hotels ab.