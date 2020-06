EU-Gipfel zu Aufbaufonds nach Corona-Krise: "An einem Strang ziehen"

Brüssel – Die EU-Staats- und Regierungschefs befassen sich am heutigen Freitag erstmals in einem Videogipfel mit dem EU-Wiederaufbauplan nach der Corona-Krise. Die Verhandlungen gelten als schwierig, eine Einigung wird nicht erwartet. Am Tisch liegt ein Entwurf für den 750 Milliarden Euro schweren Aufbaufonds "Next Generation EU" und für das EU-Budget von 2021 bis 2027 in Höhe von zusätzlich 1,1 Billionen Euro.

Österreich ist durch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vertreten. Gemeinsam mit den Niederlanden, Schweden und Dänemark ist Österreich in einer Nettozahler-Allianz ("Sparsame Vier"), die Hilfen nicht wie von der EU-Kommission vorgesehen zu zwei Dritteln als Zuschüsse vergeben will. Zuletzt hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel eine rasche Einigung gefordert. Auch der Brexit und die Russland-Sanktionen stehen auf der Tagesordnung des Gipfels.

📽 Video | Peter Fritz (ORF) zum EU-Gipfel

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Von der Leyen fordert, nationale Interessen zurückzustellen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ruft die Europäischen Staats- und Regierungschefs auf, nationale Interessen zurückzustellen, um die Corona-Krise zu bewältigen. "Ich bin überzeugt, dass wir uns für den gemeinsamen Erfolg auf das große Bild konzentrieren müssen", sagte sie am Freitag vor dem EU-Videogipfel zum nächsten EU-Budget und dem Wiederaufbauplan der EU-Kommission.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

"Es kommt darauf an, dass wir alle an einem Strang ziehen", so die Kommissionschefin. Den Vorschlag der EU-Behörde in Brüssel bezeichnete sie in ihrer Videobotschaft als "mutig und gut ausgewogen". Der "Next Generation EU" genannte Aufbaufonds zur Bewältigung der Coronakrise wird ihrer Ansicht nach Europa "modernisieren".

"Wir haben Next Generation EU so konzipiert, dass Europa während der Erholungsphase widerstandsfähiger, nachhaltiger und digitaler wird", so von der Leyen, die sich "ein Europa, dass den Stürmen der Welt besser trotzen kann - und für künftige Generationen ein sicheres Zuhause ist" wünschte.

EU-Kommission will 750 Milliarden Euro aufnehmen

Der Plan der EU-Kommission sieht vor, auf dem Kapitalmarkt 750 Milliarden Euro für den "Next Generation EU" genannten Aufbaufonds aufzunehmen. Zusammen mit dem neuen Europäischen Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 ergibt dies ein vorgesehenes Investitionsvolumen von 1.850 Milliarden Euro.