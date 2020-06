Fünf Tote durch Gewitter bei einer Taufe in Guinea

Conakry – In Guinea sind während einer Taufe fünf Kinder und Jugendliche durch ein schweres Gewitter getötet worden. Die Menschen im Alter von zwei bis 17 Jahren nahmen an einer Taufzeremonie in Dogomet im Zentrum des Landes teil, wie es in einer Mitteilung der Regierung vom späten Donnerstagabend hieß. Details zu dem Vorfall wurden nicht genannt.