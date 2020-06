Im "Wasserball"-Duell der Traditionsklubs gewinnt der FC Wacker beim GAK

Gleisdorf – Eigentlich war in der zweiten Halbzeit der GAK am Drücker. Doch nach einem blitzsauberen Angriff und einem idealen Stanglpass des erst 17-jährigen Jokers Felix Mandl schob Sunday Faleye in der 61. Minute zum 1:0 für den FC Wacker ein. Es sollte der Goldtreffer sein ...

Dabei war in der ersten Halbzeit gar nicht viel los am grünen Rasen: Was auch daran lag, dass es beim Anpfiff in Gleisdorf wie aus Kübeln schüttete. Nach zwölf Minuten „Wasserball“ wurde es Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca zu feucht. Nach knapp achtminütiger Unterbrechung ging es dann doch weiter, aber bei tiefem Rasen war an gepflegtes Kurzpassspiel nicht zu denken. Ganz lange neutralisierten sich beide Teams. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit hatte der FC Wacker dann nach einem Energieanfall von Felix Köchl (40. Minute) und einem Gallé-Abschluss so etwas wie Halb-Chancen. Weil auch der GAK nur ansatzweise gefährlich wurde, ging es mit einem 0:0 in die Pause.