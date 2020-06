Scharnitz – Zwei Personen sind am Freitag gegen 21 Uhr im Karwendelgebirge in Not geraten. Wie die Leitstelle Tirol der Tiroler Tageszeitung mitteilte, verirrten sich die beiden Bergsteiger im dichten Nebel im Bereich der Bockkarspitze und fanden nicht mehr in ihr Biwak zurück.