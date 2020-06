Sonnwend und Herz-Jesu: So schön leuchteten die Berge in Tirol

Innsbruck – In großen Schritten geht es in Richtung Normalität, auch langsam, was Veranstaltungen und Feste angeht. Wenn am Samstag der längste Tag auf die kürzeste Nacht traf, wurde also auch heuer in Tirol der Sommer mit Sonndwend- und Herz-Jesu-Feuern am Berg begrüßt.