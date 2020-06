Wenn die Berge leuchten: Die schönsten Leserfotos der Herz-Jesu-Feuer

Innsbruck – In großen Schritten geht es in Richtung Normalität, auch langsam, was Veranstaltungen und Feste angeht. Wenn am Samstag der längste Tag auf die kürzeste Nacht trifft, wird also auch heuer in Tirol der Sommer mit Sonndwend- und Herz-Jesu-Feuern am Berg begrüßt.

Nach mittelalterlichem Brauch haben sich wieder zahlreiche Vereine und Gruppen auf den Weg gemacht, ihr Höhenfeuer zu entzünden. Wo man nach Einbruch der Dunkelheit die spektakulärsten Feuerbilder mit unterschiedlichen Motiven und Symbolen gsehen hat, erfahren Sie hier.

📸 Die schönsten Bilder der Sonnwendfeuer 2020 Haben Sie ein Foto von den leuchtenden Bergen und Wiesen für uns? Laden Sie es einfach HIER in unserer Leserfotogalerie hoch.

🔥 EHRWALD

Ein eindrucksvolles Schauspiel wird jedes Jahr zur Sonnenwende in der Tiroler Zugspitz Arena geboten. Nach Einbruch der Dunkelheit – etwa gegen 21.30 Uhr – beginnen die umliegenden Berge des Wettersteinmassivs, der Mieminger Kette und der Lechtaler Alpen für zwei Stunden zu leuchten. Mehr als 300 Bergfeuer entzünden dann die etwa 10.000 Fackeln und Feuerstellen, die sich zu vielen facettenreichen Feuermotiven zusammenfügen.

Die Bergfeuer brennen auf bis zu 2000 Metern Höhe und sind von Ehrwald, Lermoos und Biberwier gut zu beobachten. Die besten Plätze, um die Bergfeuer zu sehen, sind das Veranstaltungszentrum beim Hallenbad, das Restaurant Golfino sowie die Loisachbrücke im Moos.

Die UNESCO hat die Bergfeuer, die längst über die Tiroler Grenzen hinaus bekannt sind, 2010 sogar zum immateriellen Kulturerbe Österreichs erklärt.

Das klassische Kreuz leuchtete 2020 auf der Sonnenspitze in Ehrwald besonders imposant. © Alexander Paschinger

🔥 NORDKETTE in INNSBRUCK

Besonders spektakulär ist auch die Sonnwendfeier in Innsbruck auf der Nordkette. Neben den traditionellen Sonnwendfeuern werden Besucher musikalisch und kulinarisch verwöhnt. Ab 18 Uhr verkehren die Nordkettenbahnen halbstündlich. Die letzte Talfahrt von der höchstgelegenen Station am Hafelekar startet um 22.30 Uhr. Eine halbe Stunde später verlässt die letzte Gondel die Seegrube. Die Hungerburgbahn fährt bis 19.15 Uhr.

Andächtige Stimmung herrscht Jahr für Jahr bei den Sonnwendfeuern hoch über Innsbruck. © Webhofer/W9Werbeagentur

Nordkette Bergsonnwend: Infos * Sonnwendticket der Nordkettenbahnen – erhältlich ab 16 Uhr an den Kassen Congress und Hungerburg (ACHTUNG: Begrenzte Anzahl) € 21,00 Erwachsene (Abendfahrt, Berg- und Talfahrt) € 11,00 Kinder (Abendfahrt, Berg- und Talfahrt) Das Freizeitticket ist gültig. * Hungerburg / ab 18 Uhr In der Bar „Hitt und Söhne“ erwartet Sie bei entspannter Atmosphäre und in einem besonderen Ambiente die besten Drinks in der Stadt. * Seegrube / ab 18 Uhr Im Restaurant Seegrube by DoN oder in der Karstube genießen Sie köstliche Schmankerl bei uriger Musikbegleitung. _________________________________________________________________________ Letzte Talfahrt Hafelekarbahn: 22.30 Uhr Letzte Talfahrt Seegrubenbahn: 23 Uhr Die Hafelekar- und Seegrubenbahn verkehren ab 18 Uhr halbstündlich. Letzte Fahrt ins Zentrum mit der Hungerburgbahn: 19.15 Uhr

🔥 ST. JOHANN IN TIROL

Unzählige Bergfeuer erleuchten zur Sonnenwende auch in St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf und Erpfendorf die Nacht. Eine besonders schöne Aussicht gibt es von der Bergstation Harschbichl, die man mit den St. Johanner Bergbahnen erreicht: Bei klarer Sicht sind von hier oben viele hunderte Bergfeuer auf den Spitzen des Wilden Kaisers, Kalksteins, der Loferer und Leoganger Steinberge sowie am Kitzbüheler Horn zu sehen.

Die Harschbichlbahnen fahren an diesem Abend durchgehend bis 21 Uhr. Die Talfahrt ist bis 24 Uhr möglich. Für Erwachsene kostet sie 20 Euro, für Jugendliche 16 Euro und für Kinder 10 Euro. Tages-, Mehrtages- und Saisonkarten sind nicht gültig.

Das Sonnwendfeuer am Harschbichl im vergangenen Jahr. © Gabriela Austeda, aus St. Johann

🔥 NIEDERAU

Der Sommer wird in der Wildschönau mit einem besonders schönen Fest am Markbachjoch begrüßt. Gefeiert wird mit einem eigenen großen Feuer bei Schmankerln und zünftiger Musik. Die Markbachjochbahn in Niederau befördert alle Gäste dazu ab 18 Uhr auf 1500 Meter.

Vom Feuerplatz aus bietet sich ein wunderschöner Ausblick auf Kitzbüheler und Zillertaler Alpen und bei guter Sicht bis ins Rofangebirge. Während das große Lagerfeuer entzündet wird, beginnen auch an den Bergflanken ringsum die Sonnwendfeuer zu leuchten. Auf der Markbachjochalm, an der Rübezahlhütte und bei der Norderbergalm gibt es dazu Musik und Tiroler Schmankerl. Die Talfahrt mit der Bergbahn ist bis 23 Uhr möglich.

Romantisch wirds zum Sommeranfang auf dem Markbachjoch. © TVB Wildschönau

🔥 ELLMAU

Auch am Wilden Kaiser „brennen“ zur Sonnenwende die Berge. Mit der Hartkaiserbahn geht es von Ellmau aus hinauf zum Hartkaiser (1553 Meter). Kurz vor Einbruch der Dunkelheit wird dort das große Sonnwendfeuer entzündet, das sich einreiht in die Riege der vielen Bergfeuer ringsum auf den Gipfeln des Wilden Kaisers und der Kitzbüheler Alpen. Kulinarisch werden die Besucher im Bergkaiser-Restaurant verwöhnt.

Die Gondelbahn fährt an diesem Tag durchgehend bis 24 Uhr. Das Bergkaiser-Restaurant ist geöffnet (nur mit Vorreservierung).

Um den Wilden Kaiser herum lodern Feuer und leuchtende Symbole zeigen sich. © tirol.werbung

🔥 TANNHEIM

Am Samstag und auch am Sonntag leuchten die Gipfel im Tannheimer durch unzählige Herz-Jesu-Feuer, die entzündet werden. Kunstvolle, religiöse Symbole wie Kreuze, Tauben oder Herzen sind bei Einbruch der Dunkelheit für rund zwei Stunden auf den Bergen zu sehen. Am Samstag sind die Feuer in Nesselwängle und Grän-Haldensee, am Sonntag in Tannheim, Zöblen, Schattwald und Jungholz zu sehen.

Wahre Kunstwerke werden zu Herz-Jesu auf die Bergwiesen im Tannheimer Tal gezaubert. © TVB Tannheimer Tal

🔥 KARTITSCH

Wer sich am dritten Juni-Wochenende in Osttirol aufhält, kann nicht übersehen, wie stark die Tradition der Herz-Jesu-Feuer dort verankert ist. Vor allem im Hochpustertal und rund um die Gemeinde Kartitsch im östlich abzweigenden Lesachtal brennen am Abend vor dem Herz-Jesu-Sonntag unzählige Bergfeuer. Sogar die Häuser im Dorf sind festlich geschmückt und erleuchtet.

Rund 100 Frauen und Männer sorgen zum Herz-Jesu-Fest für den Lichterzauber rund um Kartitsch. © TVB Osttirol