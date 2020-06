Wohl vom Handy abgelenkt: 24-Jährige fuhr bei Oetz auf Leitschiene auf

Oetz – In der Nacht auf Samstag war eine 24-Jährige in ihrem Auto auf der Ötztalstraße (B186) in Oetz unterwegs. Laut Polizei dürfte die Einheimische durch einen Blick auf ihr Smartphone abgelenkt gewesen sein. Sie geriet zu weit nach rechts und fuhr auf eine beginnende Leitschiene auf.