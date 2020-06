5. Jahrestag der Amokfahrt in Graz: Klinik blickt auf dramatische Tage zurück

Graz – Nach der Amokfahrt in Graz befanden sich etliche der 36 in der Grazer Innenstadt niedergefahrenen Menschen - darunter auch zwei Kinder - tagelang in einem kritischen Zustand. Am Grazer LKH-Universitätsklinikum wurde um das Leben der Schwerstverletzten gekämpft. Die entsprechenden Ärzte und Ärztinnen und Mitarbeiter aus dem Pflegebereich waren innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit.

"Es war ein schöner Junitag, ich war diensthabender Oberarzt in der Notaufnahme der Unfallchirurgie, der Vormittag war normal angelaufen und dann sieht plötzlich alles ganz anders aus", schaute Paul Puchwein, Leiter der Sektion Trauma und Polytrauma am Klinikum Graz im Gespräch mit der APA auf den 20. Juni 2015 zurück: Von der Rettungsleitstelle wurde ein "Großschadensfall" gemeldet.

Realität stellt Notfallpläne auf die Probe

Für derartige Situationen gibt es in jedem Spital Notfallpläne. "Die Realität stellt sich dann aber immer ganz speziell dar. Theoretisches Grundwissen und Erfahrung sind die Grundpfeiler, aber es gehört auch Kreativität dazu, diese auf die Situation umzulegen und die Leute müssen kooperieren. Die Kooperationsbereitschaft war extrem hoch", resümierte Puchwein.

Zu Beginn habe es, was das Ausmaß anbelangt, viele Fragezeichen gegeben: "Wir mussten mit 30 bis 50 Patienten rechnen und die Vorlaufzeit war so gut wie nicht vorhanden, denn die Innenstadt liegt ja räumlich sehr nahe", erzählte der Unfallchirurg und erfahrene Notfallmediziner. Es galt - ausgehend von zwei vorhandenen Schockräumen – innerhalb von zehn bis 15 Minuten so viele Räume wie möglich in Schockräume umzufunktionieren. "Wir haben bis zu acht hochgefahren", sagte Puchwein.

Als überregionales, sogenanntes tertiäres Traumazentrum wurden die Schwerstverletzten auf die Unfallchirurgie des LKH-Uniklinikums zugewiesen. Puchwein selbst hat an Ort und Stelle auch die Ersteinschätzung übernommen. Weitere Verletzte wurden in andere Grazer Spitäler gebracht bzw. auch nach Klagenfurt und Oberwart geflogen. "Die Verteilung verhindert, dass einzelne Spitäler überrannt werden", erklärte der Mediziner.

Kursteilnehmer konnten kurzfristig aushelfen

Bei der Ausstattung, OP-Tools bis hin zur Blutbank, habe es keine Engpässe gegeben. Heikel war, dass es ein Samstag war, an dem die Dienstmannschaft beschränkter als wochentags ist, erzählte der Unfallchirurg. "Dann hatten wir aber wiederum Glück, weil zur selben Zeit ein Anästhesiekurs stattgefunden hat, dessen Teilnehmer sofort akquiriert werden konnten", wie Puchwein erzählte. Das weitere Personal sei über das automatisierte Telefonprogramm verständigt worden. "Die Mannschaft hat sich schnell verdreifacht. Personell hat es dann mit der üblichen Vorlaufzeit gut geklappt, am Abend haben wir die meisten personellen Ressourcen wieder freigegeben, denn ein Spital muss ja auch in so einem Fall weiter einsatzfähig bleiben", führte der medizinische Einsatzleiter der Erstaufnahmestelle weiter aus.

Christa Tax, Pflegedirektorin am LKH Graz, hat von der Amokfahrt während einer Autofahrt am Weg in die Oststeiermark erfahren: "Wenn ich heute an der Stelle vorbeifahre, erinnere ich mich jedes Mal an die erste telefonische Nachricht und die bangen 20 bis 25 Minuten die vergingen, um mir dann in der chirurgischen Notaufnahme selbst ein Bild machen zu können", schilderte sie gegenüber der APA. Trotz Hektik sei dort alles "absolut geordnet" abgelaufen.

Die "hohe Einsatzbereitschaft, Disziplin und Kreativität der Mitarbeiter" habe sie beeindruckt. Mitarbeiter wurden laut Notfallplan telefonisch in den Einsatz gerufen. Viele waren privat in der Stadt, haben mitgeholfen und sind dann gleich mit den Verletzten ins Spital gefahren, andere haben Fahrgemeinschaften gebildet, um so rasch wie möglich zu kommen, jene Mitarbeiter, die gerade Dienstschluss hatten sind geblieben, so dass die Situation rasch personell gut handhabbar wurde", blickte Tax zurück. "Wir haben Katastrophenübungen, es gibt klare Vorgaben, unsere Teams sind immer wieder gefordert, aber wie sehr sich damals jeder mit seinen Fähigkeiten eingesetzt hat, das hat mich auch tief berührt. Man hat ein Grundvertrauen in seine Mitarbeiter, doch zu sehen, dass man sich auf jeden Einzelnen verlassen kann, das macht einen auch dankbar", resümierte die Pflegedirektorin.

Lehren von 2015 helfen bei künftiger Planung

Schnell sei klar geworden, dass Personal für die wartenden Angehörigen notwendig ist: Die Räumlichkeiten waren aufgrund der Wochenendsituation in der Ambulanz glücklicherweise vorhanden. "Wir haben dann auch noch den psychologischen Dienst herbeigeholt damit die Situation nicht eskaliert." Auch für Puchwein habe sich in den ersten Stunden der Ungewissheit gezeigt, wie wichtig die Betreuung der Angehörigen ist. "Das spielt jetzt bei der Planung der neuen zentralen Notaufnahme eine Rolle."

Rund eine Woche nach der Amokfahrt, bei der insgesamt drei Menschen getötet und 36 weitere Personen verletzt wurden, befanden sich noch immer rund 20 Opfer in den Spitälern, bei zwei Schwerverletzten am LKH Graz war der Zustand weiterhin kritisch. "Einige der Patienten begleiten wir jetzt noch, weil Folgen der Verletzungen blieben. Wir versuchen das bestmögliche herauszuholen", sagte Puchwein. (APA)

Der Täter muss lebenslang in Haft. © ERWIN SCHERIAU/APA-POOL