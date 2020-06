Drei Tote bei Messerangriff in britischer Stadt Reading, Mann festgenommen

Reading – In Großbritannien sind laut einem Medienbericht drei Personen bei einem Messerangriff getötet und zwei weitere verletzt worden. Der Vorfall habe sich am Samstagabend in der Stadt Reading ereignet und werde von der Polizei als "willkürlicher Angriff" behandelt, berichtete der Telegraph. Andere Medien berichteten von mehreren Personen, die verletzt oder getötet worden sein könnten.

Die Polizei nahm am Tatort einen Mann fest, wie später bekannt wurde. Die Polizei von Thames Valley schrieb auf Twitter, Beamte seien vor Ort und untersuchten den Vorfall. Es war unklar, ob dieser in Verbindung mit der Demonstration der Bewegung "Black Lives Matter" stand, die am Vormittag stattgefunden hatte. Die Messerstecherei fand in einem Park statt.