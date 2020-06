Spannungen bei Marathonsitzung in der ÖH: Linke Koalition vor Aus

Wien – In der Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) wackelt die linke Koalition aus Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS), Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) und Fachschaftslisten (FLÖ). Bei einer Freitag Mittag begonnenen Marathonsitzung stimmten die Fraktionen mehrmals gegeneinander, auch der geplante turnusmäßige Vorsitzwechsel scheiterte.

Bereits im Vorfeld der Sitzung war es nach Informationen der APA zu Unstimmigkeiten zwischen den Fraktionen gekommen. Darüber hinaus platzte vor einigen Wochen die Koalition aus VSStÖ, GRAS und dem KSV-Lili an der Uni Wien.

Die Spannungen schlugen sich dann erstmals Freitag Nacht im Stimmverhalten nieder: Der VSStÖ stimmte einem Antrag auf Einrichtung eines im Koalitionsvertrag vereinbarten Klimaschutzreferats zur Empörung der GRAS nicht zu, weshalb dieser nur aufgrund von Oppositionsstimmen die nötige Mehrheit fand. Der VSStÖ argumentierte, dass die im Koalitionsvertrag festgehaltene Version des Klimaschutzreferats von der GRAS abgeändert und mit einer Deckelung der Zahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter verknüpft worden sei. Dem habe man nicht zustimmen wollen, hieß es in einer Aussendung.

Zwischendurch lockte die oppositionelle VP-nahe AktionsGemeinschaft (AG) dann mit Kritik am VSStÖ per Aussendung zum Koalitionsbruch. Als Einladung dazu beantragte man Samstag Abend die Abwahl von fünf Referenten - darunter in den vom VSStÖ gehaltenen Schlüsselreferaten Wirtschaft, Soziales und Öffentlichkeitsarbeit sowie im von der GRAS geleiteten Referat für Pädagogische Hochschulen. Sämtliche Abwahlanträge wurden dann allerdings von den Koalitionsparteien gemeinsam klar abgelehnt, mit Ausnahme jener der (unabhängigen) Queer-Referentin.