Alkolenker ließ sich nach Unfall auf A12 von betrunkenem Freund abholen

Telfs – Unter starkem Alkohol- und Drogeneinfluss ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der Inntalautobahn bei Telfs ein 21-Jähriger verunfallt. Der Mann kam gegen 6 Uhr bei der Ausfahrt Telfs Ost wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und stieß gegen die linke Leitschiene. Am Auto entstand Totalschaden. Es stellte sich heraus, dass der Mann noch nie im Besitz eines Führerscheins war.