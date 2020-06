Radfahrer berührten sich beim Windschattenfahren: Unfall auf Brennerstraße

Steinach am Brenner – Drei Radfahrer sind am Sonntag in einen Unfall verwickelt worden. Die drei Rennradfahrer im Alter von 35, 42 und 44 Jahren waren um kurz vor 10 Uhr auf der B182 in Richtung Italien unterwegs. Beim Windschattenfahren berührten sich das Vorderrad des zweiten und das Hinterrad des ersten Fahrers. Der mittlere Radfahrer kam zu Sturz und verletzte sich leicht. Der dritte konnte nicht mehr ausweichen, fuhr über das auf der Fahrbahn liegende Rad seines Vordermannes, stürzte und prallte mit dem Kopf auf die Fahrbahn.