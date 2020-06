Konsum erholt sich nach Corona-Einbruch, Pleitewelle droht

Innsbruck – Mit dem Ende der Maskenpflicht im Handel am vergangenen Montag ist bei vielen Tirolerinnen und Tirolern die Kauflaune wieder gestiegen. Vom Aufschwung profitieren jedoch nicht all­e Händler. Martin Wetscher, Handelsobmann in der Tiroler Wirtschaftskammer, warnt vor einer Pleitewelle.

Die Lebensmitteleinzelhandelsketten würden laut dem Handelsobmann während den Corona-Einschränkungen zu einem ausgeglichenen Ergebnis kommen, während klein­e Lebensmittelhändler wie Bäcker oder Metzger ebenso wie Lebensmittelgroßhändler Verluste im hohen zweistelligen Prozentbereich ver­buchen. Im Sporthandel mache sich hingegen ein Nachholeffekt bemerkbar. „Die E-Bikenachfrage ist extrem stark“, sagt Simon Franzoi, der neue Gremial­geschäftsführer in der WK. Auch bei Wander- und Kletterausrüstung und Mountainbikes würden die Einkäuf­e, die üblicherweise im Frühjahr stattfinden, nachgeholt werden. Hier spürt man laut Wetscher auch, dass Kampagnen, die zum Einkauf bei regionalen Händlern aufrufen, wie etwa „Ja zu Tirol!“, gefruchtet hätten. „Dafür sind wir den Tirolern sehr dankbar.“

Schwieriger sehe es im Mode­handel aus, erklärt Wetscher: „Hier könnte uns im Herbst eine Insolvenzwelle erreichen.“ Die Insolvenzquote im Modehandel liege bereits jetzt bei sieben Prozent. Vor allem dort, wo der Handel stark auf den Tourismus angewiesen sei, sei die Lage für Mod­e-, aber auch Sporthändler ernst, so der Handelsobmann, der vor einem Strukturwandel warnt: „Der lokale Händler hat auch etwas mit Lebensqualität und dem Ortsbild zu tun. Verschwinden die Händler, leidet auch der Wirt.“

Für Händler, die eng mit dem Tourismus verzahnt sind, kündigt Wetscher weitere Hilfsgelder an. „Wir sind im engen Kontakt mit der Bundesregierung. Hier wird in den nächsten Tagen etwas kommen.“ Die Grenzöffnungen habe aber bereits zu einer „Aufhellung der Stimmung“ in den Tourismus­regionen geführt.