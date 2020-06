Vor Kurzem noch Thiem-Gegner: Dimitrow positiv auf das Coronavirus getestet

Monte Carlo - Der bulgarische Tennis-Profi Grigor Dimitrow ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 29-Jährige hatte dieses Wochenende beim Exhibition-Event Adria Tour in Zadar/Kroatien gespielt, ehe er sich aus Gesundheitsgründen zurückzog und heim nach Monaco reiste. Nach positivem Attest wurde das Finale abgesagt. Dimitrow hatte auch eine Woche davor in Belgrad gespielt, u.a. gegen Dominic Thiem.

Der Niederösterreicher gewann gegen Dimitrow, nach der Partie gab es wie gegen jeden anderen einen Handshake. Auch auf den voll besetzten Tribünen gab es kaum Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus, es waren nur sehr vereinzelt Masken zu sehen. Nach dem von Thiem gewonnenen Turnier gab es in der serbischen Hauptstadt eine Party teilweise mit engem Kontakt, an der die Spieler ausgelassen teilnahmen. Vom Abstandhalten war keine Spur.

"Ich möchte meine Fans und Freunde wissen lassen, dass ich nach der Rückkehr in Monaco positiv auf Covid-19 getestet worden bin", ließ Dimitrow unter einem Foto von sich mit Mund-Nasen-Schutz wissen. "Ich möchte sicherstellen, dass das jeder weiß, der mit mir in den vergangenen Tagen in Kontakt war und sich testen lässt bzw. die notwendigen Vorkehrungen trifft. Es tut mir wegen aller Umstände leid, die ich verursacht habe."

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic tritt als Initiator der Adria Tour auf, wäre in Zadar gegen den Russen Andrej Rublew im Endspiel gestanden. Der Serbe wehrte sich nach dem Belgrad-Wochenende gegen Kritik an Art und Weise der Ausrichtung des Turniers. "Wir haben die Linien nicht überschritten", hatte der 33-Jährige erklärt. "Es ist nicht einfach, den Leuten zu erklären, dass die Situation in den USA oder in Großbritannien eine komplett andere ist als in Serbien oder den umliegenden Ländern."

Wie Djokovic und Dimitrow hat u.a. auch der Deutsche Alexander Zverev an beiden Events teilgenommen. Thiem hingegen ist an diesem Wochenende beim "Ultimate Tennis Showdown" bei Nizza engagiert. Nach der 1:3-Niederlage in neuem Format am Samstag gegen den Franzosen Richard Gasquet gab es einen Handshake. Am gestrigen Sonntag hat Thiem beim "Ultimate Tennis Showdown" in Biot bei Nizza einen 3:1-Sieg gegen Stefanos Tsitsipas gelandet. Während des Tsitsipas-Matches saß dann Vater Wolfgang Thiem mit Mund-Nasen-Schutz auf dem Trainerstuhl, Thiem junior verzichtete im Gegensatz zum Vortag auf ein Handshake mit dem Gegner. Unter der Woche hatte Thiem bei der "Austrian Top Series" in der Südstadt gespielt.