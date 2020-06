Viel zu früh geboren: Wiener Polizisten wurden zu Lebensrettern

Wien – Einen dramatischen Start ins Leben hatte der kleine Leon. Am 20. März setzten bei einer 33-Jährigen in Wien die Wehen ein – in der 27. Schwangerschaftswoche. Eine Polizeistreife war schnell vor Ort. Während die Beamtin sich um die werdende Mutter kümmerte, entband ihr Kollege, der auch ausgebildeter Rettungssanitäter ist, den Bub.