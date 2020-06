Nach Besuch bei krankem Bruder in Bayern: Benedikt XVI. zurück in Rom

Regensburg, Rom – Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist am Montag in den Vatikan zurückgekehrt. Er war am Montagvormittag vom Flughafen München nach Rom aufgebrochen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verabschiedete den früheren Papst und ließ einen Geschenkkorb mit bayerischen Schmankerln überreichen. Söder, der für den Termin am Flughafen eigens eine Sitzung des CSU-Parteivorstandes verschob, sprach von einem Moment „der Freude und des Wehmuts“.