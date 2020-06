Sterbliche Überreste von Vermisstem in Osttirol nach sieben Jahren gefunden

Virgen – Der Fund eines Unterkiefers mit Goldzähnen führte die Polizei in Osttirol vor zwei Wochen wieder zu einem offenen Vermisstenfall aus dem Jahr 2013: Damals, Anfang Oktober, war ein 56-jähriger deutscher Wanderer nicht von einem Ausflug im Virgental zurückgekehrt. Letzten Meldungen zufolge war der Mann nach dem Frühstück zu einer Wanderung von der Zupalsee-Hütte in Richtung Lasörlinghütte aufgebrochen. Mehrere Suchaktionen in der Lasörling- bzw. Rieserfernergruppe im Virgental hatten keinen Erfolg gebracht.

Am 3. Juni 2020 meldet sich dann ein 25-jähriger Österreicher bei der Polizei in Lienz und gab an, dass er am Rande eines Lawinenkegels im so genannten Steinkaastal einen menschlichen Unterkieferknochen gefunden habe. Eine am nächsten Tag durchgeführte Suche an der Fundstelle nach weiteren Hinweisen verlief vorerst negativ.