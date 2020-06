Ex-Formel-1-Pilot Zanardi schwebt nach Unfall weiter in Lebensgefahr

Siena - Drei Tage nach seinem schweren Verkehrsunfall schwebt der frühere Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi nach wie vor in Lebensgefahr. Sein Zustand sei zwar stabil, sagte Sabino Scolletta, Leiter der Intensivstation am Krankenhaus Siena, am Montag dem Sender SkyTg24. Jedoch müsse diese Information mit Vorsicht behandelt werden - eine Verschlechterung sei jederzeit möglich.

Scolletta sagte in dem Interview, die Ärzte würden "in den kommenden Stunden, oder vielleicht sollte ich sagen in den kommenden Tagen" entscheiden, ob Zanardi aus dem Koma geholt wird, um seinen Zustand besser begutachten zu können. Der 53-Jährige liegt derzeit in einem künstlichen Koma und wird beatmet.