Weniger TV-Geld für deutsche Clubs: Sky und DAZN übertragen

Frankfurt am Main - Die deutsche Fußball-Bundesliga ist von 2021 bis 2025 für vier Saisonen live auf Sky und DAZN zu sehen. Wichtigster Partner bleibt Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt künftig alle Samstagsspiele und Partien unter der Woche live. Die Spiele am Freitag und Sonntag wandern zum Streamingdienst DAZN, gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag nach ihrer Medienauktion für den betreffenden Zeitraum bekannt.