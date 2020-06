Golden Globes werden erst am 28. Februar 2021 verliehen

Los Angeles – Die US-Filmpreis-Gala Golden Globes wird im kommenden Jahr erst am 28. Februar stattfinden. Der Verband der Auslandspresse (HFPA), der die Preise vergibt, kündigte am Montag an, in den kommenden Wochen weitere Informationen zu "Auswahlkriterien, Abstimmungszeiträumen und Nominierungen" bekanntzugeben.