Brandstiftung in Keller von Haller Mehrparteienhaus: Polizei ermittelt

Hall in Tirol – Ein Fall von Brandstiftung beschäftigt seit Montag die Polizei im Bezirk Innsbruck-Land: Gegen 16.20 Uhr geriet in den Kellerräumen eines Mehrparteienhauses in Hall ein Fahrradanhänger im Radabstellraum in Brand. Die Feuerwehr Hall war rasch vor Ort und hatte die Lage schnell im Griff. Laut Polizei deuten die Spuren auf Brandstiftung hin.