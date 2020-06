Schlaganfall: Bei Kathetereingriff kürzere Beatmungsdauer besser

Graz – Bei schweren Schlaganfällen kann die Entfernung des Blutgerinnsels aus dem betroffenen Gehirngefäß per Katheter (Thrombektomie) lebensrettend sein. Für den Krankheitsverlauf und die Genesung spielt auch die Dauer der künstlichen Beatmung nach dem Eingriff eine wichtige Rolle, haben Experten der Med-Uni Graz erkannt. Ihre Erkenntnisse haben sie im European Journal of Neurology dargelegt.

Rund alle sechs Minuten erleidet in Österreich jemand einen Schlaganfall. Bei den meisten Schlaganfällen liegt eine plötzlich auftretende Durchblutungsstörung im Gehirn vor, die durch einen Gefäßverschluss verursacht wird. Dann geht es darum, das Gerinnsel so schnell wie möglich zu beseitigen. Wenn große Gerinnsel (Thrombus), die Hirngefäße verstopfen, steht in größeren Kliniken die Möglichkeit der mechanischen Thrombektomie per Katheter zur Verfügung. Am LKH-Universitätsklinikum Graz werden solche diffizilen Eingriffe bei schweren Schlaganfällen mit Verschlüssen großer Gehirngefäße seit mehreren Jahren von der Klinischen Abteilung für Neuroradiologie, vaskuläre und interventionelle Radiologie durchgeführt. Für kleinere Gefäßverschlüsse ist die medikamentöse Auflösung des Gerinnsels (Thrombolyse) die Standardtherapie, schilderte Simon Fandler-Höfler von der Uniklinik für Neurologie im Gespräch mit der APA.