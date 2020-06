Mehr als 40 Prozent aller Frauen über 65 leben in Österreich alleine

Wien, Luxemburg – 42 Prozent aller Frauen über 65 Jahre leben in Österreich alleine in einem privaten Haushalt. Der Anteil an Männern derselben Altersgruppe ist mit 20 Prozent nur knapp halb so hoch, wie die Europäische Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte. Österreich liegt damit leicht über dem EU-Schnitt. EU-weit leben durchschnittlich vier von zehn Frauen und 19 Prozent der Männer über 65 alleine.