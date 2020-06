Deutschland verbietet rechtsextremistische Vereinigung "Nordadler"

Rechtsextremismus habe in Deutschland aber keinen Platz, weder in der realen noch in der virtuellen Welt, so Seehofer. Am frühen Morgen hatte die Polizei in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen Wohnungen führender Mitglieder der Gruppierung durchsucht, die auch unter den Bezeichnungen "Völkische Revolution", "Völkische Jugend", "Völkische Gemeinschaft" und "Völkische Renaissance" auftrat.