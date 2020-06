„French Quarter" statt „New Orleans": Jede Woche ein kleines Blues-Festival

Innsbruck – In seiner gewohnten Form kann das „New Orleans Festival Innsbruck" heuer Corona-bedingt nicht stattfinden. Ganz verzichten müssen Fans des sonst beliebten Fixpunkt im Innsbrucker Festivalsommer aber nicht. Statt großer Bühne auf dem Landhausplatz soll es ein kleineres Fest mit mehreren Bühnen geben, wie Festival-Hauptorganisator Markus Linder und Innsbruck Marketing am Dienstag in einer Aussendung mitteilten.

Vorbild des neuen Konzepts: Das sogenannte „French Quarter Festival", das alljährlich zur Osterzeit in New Orleans stattfindet. Auf mehreren kleine Bühnen zeigt die lokale Szene dort ihr Können – und genau das soll auch in der Innsbrucker Innenstadt passieren. Ab 2. Juli werden heimische Musiker jeden Donnerstag an verschiedenen Plätzen für die Tiroler Fans aufspielen. Der Bogen wird sich dabei musikalisch von Blues, Soul, Funk über Rhythm’n’Blues bis hin zu Dixie-Bands spannen: Am 9. Juli etwa sorgen The Vintage Retards für rockige Klänge, am 13. August powert Sängerin Gail Anderson mit kräftiger Soul-Röhre. Das letzte Konzert findet am 2. September statt.