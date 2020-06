Auto-Corso statt Regenbogenparade am Samstag in Wien

"Wir freuen uns, bekanntgeben zu dürfen, dass Vienna Pride mit zwei Beiträgen international präsent sein wird: mit einer Rede von Bundespräsident Alexander van der Bellen und einem Auftritt von Conchita Wurst zwischen 20 und 21 Uhr", kündigte Katharina Kacerovsky, Geschäftsführerin der Stonewall GmbH und Organisatorin von Vienna Pride 2020, am Dienstag in einer Pressekonferenz an. Die Beiträge werden online ausgestrahlt. Es gibt daher keine Bühne wie im Vorjahr am Rathausplatz, wo der Bundespräsident und Wurst live vor Publikum auftreten werden.

Kacerovsky unterstrich heute auch, warum gerade in Zeiten von Corona die Pride so wichtig sei: "Hunderte Prides mussten weltweit abgesagt werden, die sonst so präsente Sichtbarkeit wurde reduziert, in Polen bestehen bis heute die sogenannten 'LGBT-freie Zonen', während dort Reiseverbote bestanden, in Ungarn wurden transgender Personen ihre Rechte aberkannt und in manchen Ländern wird Schwulen die Schuld an Corona in die Schuhe geschoben. Aber die LGBTIQ-Community ist stark und hat andere Wege gefunden, um sich auch in diesen Zeiten zu bestärken, in Kontakt zu bleiben und sichtbar zu sein." (APA)