Putin schlägt Steuererhöhung für wohlhabendere Russen vor

Moskau – Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Steuererhöhung für wohlhabendere Bürger vorgeschlagen. Für Jahreseinkünfte über fünf Millionen Rubel (etwa 64.300 Euro) solle ab Jänner eine Einkommenssteuer von 15 Prozent statt gegenwärtig 13 Prozent gelten, sagte Putin am Dienstag in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache.

Die Corona-Pandemie und die niedrigen Ölpreise haben die Wirtschaftskrise in Russland massiv verschärft. Der Staat braucht dringend Geld, um die versprochenen sozialen Wohltaten zu bezahlen. Putin begründete die Steuererhöhung offiziell damit, dass kranke Kinder besser behandelt werden und gute Medikamente bekommen sollten.

Gut eine Woche vor der Abstimmung zur größten Verfassungsänderung der russischen Geschichte, mit der Putin seine Macht bis 2036 sichern kann, kündigte er in der TV-Ansprache vorübergehend weitere Gehaltszuschläge für medizinisches Personal und Beschäftigte in sozialen Berufen wie Lehrer und Pfleger an. Zudem gibt es im Juli und August noch einmal mehr Arbeitslosengeld.