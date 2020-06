Cannabis-Geruch führte Polizisten zu Wohnung: Anzeige gegen 46-Jährigen

Innsbruck – Starker Cannabisgeruch ist am frühen Dienstagnachmittag einer Polizeistreife in Innsbruck in die Nase gestiegen. Der Gerucht führte die Beamten zur Wohnung eines 46-Jährigen. Nachdem der Österreicher die Wohnungstüre geöffnet hatte, fanden die Beamten dort eine Aufzuchtanlage, 150 Gramm Cannabiskraut sowie Cannabisstangen mitsamt Blüten. Der Mann wird angezeigt. (TT.com)